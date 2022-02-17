Президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля объявил о выводе из Мали своих войск, а также контингента стран ЕС, Канады и специальных сил группы «Такуба». Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей в своем Telegram-канале дал комментарий происходящему.

«Только что Франция вместе с союзниками по международной антитеррористической операции "Такуба" объявила о скоординированном выводе войск с территории Мали. Как я и предсказывал раньше, европейцы во главе с Парижем осознали неэффективность своей деятельности и решили сбежать», — отметил эксперт.

Шугалей абсолютно уверен, что этот уход — признание того факта, что малийская армия, проходящая сейчас тренировки у десятка российских инструкторов, оказалась гораздо полезнее в вопросе обеспечения безопасности, чем десятки тысяч западных военных.

«Уже сейчас, если изучить ситуацию, боевики отступают от малийцев по целому ряду направлений. И мы в ФЗНЦ уверены, что с уходом просиживавшей там штаны Франции, боевики побегут еще быстрее», — подчеркнул социолог.

Федеральное агентство новостей /

Правительство Мали с уходом французов сможет, по его мнению, гораздо быстрее решить накопившиеся проблемы в сфере безопасности:

«Эксперты в Париже посыпают голову пеплом, что уход из Мали будет французским Афганистаном, но если для самой французской армии это верно, то для Мали — нет. Малийская республика остается в сильных руках Ассими Гоиты, и действующие власти смогут значительно быстрее решить существующие в стране проблемы. Особенно сейчас, когда французы не будут мешаться под ногами. Все исследования ФЗНЦ показывают, что малийский народ дает этому правительству колоссальный кредит доверия», — пояснил Шугалей.

Евросоюз и Канада долго колебались и вели дискуссии о выводе своих военных из Мали. Теперь решение, наконец, принято. Европейцы, во главе с Парижем, спешно покинут территорию западноафриканской республики. Согласно из совместному заявлению, всему виной оказалось российское присутствие, несовместимое с их миссией.