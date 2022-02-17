Мария Захарова раскритиковала Джен Псаки после заявлений о массовых захоронениях в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки не опускаться до высокомерия в заявлениях о массовых захоронениях в Донбассе.

Псаки выразила сомнения в существовании массовых захоронений гражданского населения в Донбассе. По ее словам, Россия может «использовать» эту информацию в своих целях.

Кощунственное заявление Псаки вывело из себя Захарову. Она раскритиковала пресс-секретаря Белого дома и указала на ее безответственность.

«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», — говорится в ответе Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

В тексте дипломата также приводятся изображения захоронений и фотографии памятника Погибшим детям Донбасса.

Страны Европы и США продолжают игнорировать опровержения российской стороны по «вторжению» на Украину и распространяют соответствующие сведения. Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал журналистам задать вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе западной стороне. Именно в их «умах» развиваются идеи усугубления событий, пояснил министр.