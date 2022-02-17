Власти Новокузнецка разрешили жителям не оплачивать счета за капремонт

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отреагировал на жалобы жителей на квитанции с непонятными суммами за капремонт и разрешил горожанам временно не оплачивать эти счета.

У некоторых указаны суммы около 20 тыс. рублей, у других графа капремонта была пустой. Население выразило недовольство беспорядком в бухгалтерии ЖКХ. Вопрос главе города поступил в эфире программы «Утро с мэром» на местном телеканале.

«Это называется самоначисление. Поэтому сейчас идет сдвиг или сбой по абонентским базам, по корректности начисления. Еще и повышение тарифов произошло», – пояснил Кузнецов во время передачи.

Кузнецов заявил, что городские власти разбираются с ситуацией, ответственность за случившееся мэр возложил на управляющие компании. Градоначальник разрешил горожанам временно не оплачивать квитанции, пока специалисты не исправят ситуацию.