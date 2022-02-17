Вассерман: Запад пытается отвлечь своих граждан от кризиса сообщениями о «вторжении» России

Распространяя сообщения о «вторжении» России на Украину, Запад преследовал конкретные цели. В этом убежден депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман.

Эксперт поделился своим видением истории с «нападением» в беседе с журналистами Lenta.ru. В комментарии он перечислил цели антироссийской линии поведения зарубежных стран. Вассерман не сомневается, что заявлениями о «вторжении» Запад пытается отвлечь своих граждан от кризиса. Власти иностранных государств также пытаются поднять авторитет местных политиков.

«В данном конкретном случае цель была в том, чтобы срочно отвлечь жителей Западной Европы и Северной Америки от очередной волны кризиса, уже их захлестывающей, ну, и поднять авторитет некоторых тамошних политических деятелей», — приводят журналисты слова публициста.

Материалы о «нападении» являются работающим способом пиара. Депутат не исключил выступления Запада о своем «вкладе» в урегулирование ситуации на востоке Украины.

«Теперь они все будут гордо заявлять: вот, мол, мы какие крутые, и вот, как важно нам действовать одностайно, мы хором сказали (президенту России Владимиру. — Прим.ред.) Путину: "Не трожь!", он и не тронул», — объяснил Вассерман.

Зарубежные СМИ анонсировали российское «вторжение» на Украину в ночь на 16 февраля. После неудачных прогнозов пресса продолжила гадать о «планах» РФ. Журналисты Politico убеждают читателей в «нападении» после 20 февраля.