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Экс-мэра Саратова Прокопенко приговорили к семи годам колонии за растрату 37 млн рублей

Происшествия
/ Обновлено: 17 февраля 2022 14:37
Экс-мэра Саратова Прокопенко приговорили к семи годам колонии за растрату 37 млн рублей

Кировский районный суд Саратова приговорил бывшего главу городской администрации Алексея Прокопенко к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2012 по 2015 год обвиняемый создал несколько управляющих компаний, которые брали плату с местных жителей за коммунальные услуги, однако не передавали денежные средства ресурсоснабжающим организациям. Сумма ущерба от махинаций экс-чиновника составила 37 млн рублей.

Кроме реального срока суд назначил Прокопенко штраф в размере 700 тыс. рублей. Экс-мэр свою вину в инкриминируемом преступлении не признал.

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