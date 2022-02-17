Экс-мэра Саратова Прокопенко приговорили к семи годам колонии за растрату 37 млн рублей

Кировский районный суд Саратова приговорил бывшего главу городской администрации Алексея Прокопенко к семи годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о растрате в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2012 по 2015 год обвиняемый создал несколько управляющих компаний, которые брали плату с местных жителей за коммунальные услуги, однако не передавали денежные средства ресурсоснабжающим организациям. Сумма ущерба от махинаций экс-чиновника составила 37 млн рублей.

Кроме реального срока суд назначил Прокопенко штраф в размере 700 тыс. рублей. Экс-мэр свою вину в инкриминируемом преступлении не признал.