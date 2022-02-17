Получившая на ОИ положительный результат допинг-теста украинская лыжница завершила карьеру

Представительница украинской сборной на Олимпиаде-2022 Валентина Каминская 17 февраля получила положительный результат теста на допинг, после чего была отстранена от участия в Играх. На следующий день лыжница объявила о завершении карьеры.

Спортсменка сделала заявление на своей странице в Instagram. Она опубликовала пост, в тексте которого подробно описала свое нынешнее состояние после получения положительного результата допинг-пробы. По словам Каминской, она бы никогда не принимала запрещенные препараты, поскольку это просто глупо, однако у нее нет доказательной базы, чтобы побороться за свою честь в суде.

«Я с большой болью в сердце пишу эти слова и до сих пор не могу уложить в голове, что это все (произошло) и что таким образом. Просто не верю. Шокирующая новость о моей допинг-пробе на Олимпийских играх - настоящая катастрофа и почти конец света для меня», — призналась украинская лыжница.

Специализирующаяся в спринтерских гонках Валентина Каминская в этом году в третий раз стала участницей Олимпийских игр. До 2018 года она выступала за сборную Белоруссии.