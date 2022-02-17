Путин: связанных с экстремизмом мигрантов необходимо высылать из России

Президент России Владимир Путин во время своей речи на коллегии МВД заявил о необходимости высылки из страны мигрантов, виновных в правонарушениях, связанных с разжиганием экстремизма.

По словам Путина, за прошлый год количество преступлений, связанных с экстремизмом, выросло на четверть. Президент считает, что для успешной борьбы с данным видом правонарушений необходимы превентивные меры.

В рамках своего выступления Путин также призвал полицию бороться с вовлечением подростков в преступную деятельность.