В Сети появилось видео с дымящимся зданием посольства России в Киеве

Посольство России на Украине задымилось. Причины произошедшего в настоящий момент неизвестны.

Видео с дымящимся зданием российского посольства появилось в Сети. Ролик снят очевидцем из сооружения, находящегося рядом с диппредставительством.

Западные СМИ утверждают, что в посольстве «сжигают» секретные документы. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

Ранее журналисты Wall Street Journal сообщили об особом поручении Госдепа США своему посольству на Украине. Во внешнеполитическом ведомстве приказали уничтожить компьютеры в диппредставительстве в Киеве.