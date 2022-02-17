Юмореска ведущего «Места встречи» Норкина о Трасс и Захаровой вызвала смех у гостей студии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ночь «нападения» России на Украину смотрела «на учебник географии» для школьников. Остроумным анекдотом поделился ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин.

Гости студии подняли на обсуждение значимость признания Россией ЛНР и ДНР. Также приглашенные эксперты обменялись компетентными мнениями по поводу дальнейшей судьбы Донбасса. Андрей Норкин выразил свое отношение к теме программы остроумной юмореской о ситуации между Россией и Западом.

«В Лондоне была уже половина четвертого утра. Россия опять не напала… Лиз Трасс, забравшись с ногами в кресло, грустно смотрела на учебник географии для пятого класса под редакцией Максимова. Она думала о том, что совсем скоро в Москве проснется Мария Захарова и сразу начнет писать свои посты. Мучительно хотелось напиться и наконец-то уснуть», — шутит ведущий.

Студия «Места встречи» содрогнулась от хохота после рассказа Норкина.

Последний выпуск аналитической программы посвятили темам признания ЛНР и ДНР с российской стороны. Напомним, что ранее депутаты от «Единой России» внесли на рассмотрение проект обращения к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Россией ЛНР и ДНР. Путин принял документ к сведению.