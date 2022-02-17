Сенатор Пушков призвал российские телеканалы не приглашать трэш-стримеров в ток-шоу

Председатель временной комиссии Совфеда России по информационной политике Алексей Пушков выступил с инициативой запретить участие трэш-стримеров в телепередачах.

Пушков направил обращения в адрес 12 российских телеканалов. Сенатор указал на необходимость исключить возможность участия трэш-стримеров в ток-шоу, теледебатах и других программах, а также использовать их прямую речь и избегать упоминания псевдонимов. Данное обращение соответствует позиции членов комиссии о необходимости противодействия трэш-стримерам, отметил Пушков на расширенном заседании с комиссией Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества.

«Мною как председателем комиссии направлены обращения руководителям ведущих российских медиахолдингов и телеканалов от Первого до "Муз-ТВ" — всего 12 телеканалов», — добавил сенатор.

Временная комиссия Совфеда планирует завершить работу над законопроектом о введении уголовной ответственности за трэш-стримы в 2022 году. Обсуждение наказания началось после стрима блогера Reeflay 2 декабря 2020 года.