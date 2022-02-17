Габуев: Китай понесет потери в случае введения санкций против РФ из-за Украины

Китай не получит никаких прямых выгод от участия в конфликте между Западом и Россией. Напротив, если США и европейские страны введут санкции против Москвы из-за ситуации на востоке Украины, то Пекин может понести существенные потери. К такому выводу пришел руководитель программы «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе» Московского центра Карнеги Александр Габуев.

«В случае начала войны и [введения] санкций запада против России, многие проекты Китая с Россией будут осложнены», — отметил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

Габуев подчеркнул, что китайской стороне важно сохранить хорошие отношения с Киевом, особенно в сфере военно-технического сотрудничества. С другой стороны, затяжной дипломатический конфликт или региональная война отнимают время у США и ЕС, которое могло бы быть потрачено на сдерживание Китая, добавил он.

О том, что Россия якобы готовит «военное вторжение» на Украину, западные СМИ сообщили осенью прошлого года. По этой причине с декабря в Сенате США начали разрабатывать новый пакет санкций в отношении Москвы. Среди возможных ограничений указываются отключение РФ от международной платежной системы SWIFT, экспортный контроль над западными технологиями и персональные санкции против главы государства.

ФБА «Экономика сегодня» /

Ранее Китай поддержал предложения России по гарантиям безопасности, которые она опубликовала в декабре прошлого года. Проекты договоров Москвы с США и НАТО предполагают недопущение расширения Альянса, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ и возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года.

«Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО, призывают Североатлантический альянс отказаться от идеологизированных подходов времен “холодной войны”, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран», — говорилось в совместном заявлении РФ и Китая по итогам встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В конце января Вашингтон и НАТО передали свои письменные ответы на инициативы Москвы. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что в них нет «позитивной реакции» на вопрос о нерасширении Альянса на восток. Страны Запада ссылаются на то, что такое предложение противоречит политике открытых дверей организации.