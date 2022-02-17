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Лукашенко не видит необходимости создавать на территории Белоруссии базы ВС РФ

Армия
Лукашенко не видит необходимости создавать на территории Белоруссии базы ВС РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в создании российских военных баз на территории республики нет особой необходимости.

Напомним, 17 февраля белорусский лидер Александр Лукашенко прибыл на полигон Осиповичский, где ознакомился с ходом учений «Союзная решимость — 2022».

«Нет необходимости создавать здесь базы (российские — Прим. ред.). Но для того, чтобы наши вооруженные силы освоили современную технику, а в России она самая современная, то для этого нам нужны учебные центры. Вот их мы будем создавать», — констатировал президент республики.

Напомним, совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость — 2022» стартовали 10 февраля на военных полигонах республики. Минобороны РФ и Белоруссии неоднократно отмечали, что тренировочное мероприятие носит исключительно оборонительный характер.

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