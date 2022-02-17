В WADA негативно отнеслись к решению допустить Валиеву к соревнованиям на ОИ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) негативно отнеслось к решению дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) допустить Камилу Валиеву к Олимпиаде в Пекине.

WADA посчитала неверным решение РУСАДА разрешить подозреваемой в употреблении допинга Валиевой выступать в личном турнире на Олимпиаде. Независимая организация считает, что это решение негативно повлияет на борьбу с допингом в России.

«Этот случай плохо отражается на борьбе с допингом в России. У WADA есть вопросы к тому, как РУСАДА вело это дело», — сообщила пресс-служба организации.

Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к соревнованиям, хотя расследование по ее делу еще не закончилось. Тренер 15-летней фигуристки Этери Тутберидзе поддерживает спортсменку, за нее болеют россияне. Пока Валиева остается лидером в личном турнире, набрав 82,16 балла в короткой программе.