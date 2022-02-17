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Новичок «Зенита» Сергеев рассказал, почему симпатизировал московскому «Спартаку»

Спорт
/ Обновлено: 17 февраля 2022 13:16
Новичок «Зенита» Сергеев рассказал, почему симпатизировал московскому «Спартаку»

Футболист петербургского «Зенита» Иван Сергеев объяснил, почему поддерживал столичный «Спартак».

Новичок «Зенита» Иван Сергеев симпатизировал «Спартаку», когда там играли его друзья. Об этом 26-летний нападающий петербургского клуба рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс», подчеркнув, что никогда не одевал шарф красно-белых на стадионе.

«Хотел просто поддержать своих друзей: мой друг Илья Гапонов до сих пор там. Женя Макеев играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я еще в «Строгине» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет», — заявил нападающий.

Сегодня Сергеев, подписавший с «Зенитом» контракт до 2025 года, может провести дебютный официальный матч в составе сине-бело-голубых. Подопечные Сергея Семака примут испанский «Бетис» в домашней игре Лиги Европы. Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена».

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