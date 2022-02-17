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МИД Великобритании оконфузился после попытки поддержать день единения на Украине

Политика
МИД Великобритании оконфузился после попытки поддержать день единения на Украине

Попытка Министерства иностранных дел Великобритании поддержать Украину 16 февраля обернулась конфузом. В Сети назвали действия Лондона абсурдными.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля днем единения. В знак солидарности МИД Британии подсветил свое здание в цвета украинского флага. Соответствующая запись с фотографиями была опубликована на Twitter-аккаунте ведомства. Однако старания Лондона обернулись конфузом.

Британцы в комментариях под записью обратили внимание, что цвета подсветки не соответствуют флагу Украины. Многие задались вопросом, с какой поры Киев перекрасил знамя в розово-фиолетовый цвет.

«Это такая шутка?», — возмутились пользователи.

Комментаторы добавили, что такой жест со стороны Великобритании выглядит абсурдно. Граждан также возмутил тот факт, что акцию оплачивают из карманов налогоплательщиков.

Ранее Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю дня единения. В ходе выступления он заявил, что только совместными усилиями удастся защитить страну.

#великобритания #украина #зеленский