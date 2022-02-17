МИД Великобритании оконфузился после попытки поддержать день единения на Украине

Попытка Министерства иностранных дел Великобритании поддержать Украину 16 февраля обернулась конфузом. В Сети назвали действия Лондона абсурдными.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 16 февраля днем единения. В знак солидарности МИД Британии подсветил свое здание в цвета украинского флага. Соответствующая запись с фотографиями была опубликована на Twitter-аккаунте ведомства. Однако старания Лондона обернулись конфузом.

Британцы в комментариях под записью обратили внимание, что цвета подсветки не соответствуют флагу Украины. Многие задались вопросом, с какой поры Киев перекрасил знамя в розово-фиолетовый цвет.

«Это такая шутка?», — возмутились пользователи.

Комментаторы добавили, что такой жест со стороны Великобритании выглядит абсурдно. Граждан также возмутил тот факт, что акцию оплачивают из карманов налогоплательщиков.

Ранее Владимир Зеленский обратился к соотечественникам по случаю дня единения. В ходе выступления он заявил, что только совместными усилиями удастся защитить страну.