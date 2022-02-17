Профессор серьезных щей. Как Валерий Соловей стал «самым влиятельным политологом» России

В ночь с воскресенья на понедельник на пороге резиденции президента РФ выросли трое носителей тайных знаний. Гости явились прямиком из заповедных мест силы, затерянных где-то в глухой тайге. Под пляски с бубнами и медитативные песнопения «шаманы» умертвили орла и вымазали кровью хищника лицо главы государства. Обряд завершился сожжением сердца и перьев птицы, после чего в дыму проявился огромный парящий орел — знамение сулило гаранту полную власть над миром.

Одновременно с этим в Сибири был предан закланию медведь, исход «контрольного» ритуала также предвещал его мнимому заказчику победу над врагами и лавры великого правителя.

Нет, это не поток сознания обезумевшего журналиста. Столь красочным «инсайдом» 9 февраля поделился Telegram-канал «Генерал СВР», который читают 219 тысяч подписчиков. Соавтором канала выступает скромно называющий себя «самым влиятельным политологом России» и членом могущественной и тайной организации бывший профессор МГИМО Валерий Соловей.

О том, насколько увлекательными были лекции профессора, и почему работодатель решил разорвать с ним контракт, можно догадаться из контекста. Валерий Дмитриевич, покинув стены престижного учебного заведения, где его обвинили в подрыве политической стабильности, вскоре вошел в раж и принялся раскачивать лодку с утроенной энергией.

Тернистая тропа яростного критика политического статус-кво привела Соловья на пьедестал «короля инсайдов» из кулуаров властных кабинетов. Кто-то называет его Нострадамусом от мира политики, кто-то — сравнивает с Вангой, вот только правоохранительные органы пиетет интернет-сообщества, судя по всему, не разделяют.

ИА «Политика Сегодня». / Ягудаев Владимир

В среду, 16 февраля, домой к профессору пожаловали незваные гости из менее магической организации — Соловья и его сына забрали на допрос в Следственный комитет. По данным РИА Новости, профессор проходит свидетелем по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что дело может быть связано с сотрудничеством Соловья с Telegram-каналом, который администрирует некий господин Ермолаев из Украины.

В какой степени профессор разжигал ненависть либо вражду, предстоит определить служителям Фемиды, а вот в роли властителя воспаленных конспирологических умов Соловей может по праву претендовать на «Оскар». Его прогнозы почти всегда сулят России экономические ураганы, извержения вулканов народного гнева, цунами во властных элитах, но у этих прогнозов есть одна существенная особенность — они никогда не сбываются.

Титул «самого влиятельного политолога», вероятно, был бы не вполне оправдан без меткой экономической аналитики, которой господин Соловей щедро делится со своей преданной аудиторией.

В мае 2020 года он предрекал падение ВВП РФ на 12%, однако же карты профессору спутал Международный валютный фонд, зафиксировав рост российской экономики. Тогда же эксперт предрекал обвал курса рубля до 110 за доллар. При этом идея контролируемого обрушения национальной валюты, по словам Соловья, принадлежала правительству, а поплатиться за «провал» своим креслом должна была глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Вероятно, обладая пулом информированных источников на разных уровнях власти, профессор Соловей демонстрирует осведомленность в вопросах разнообразного характера.

ИА «Политика Сегодня». / Ягудаев Владимир

В 2020 году он прочил России намеченные на декабрь досрочные парламентские выборы, нынешнему секретарю Совбеза Николаю Патрушеву должность главы Госсовета, отставку мэра Москвы Сергея Собянина, отставку главы МВД Владимира Колокольцева, восстание республиканцев против Дональда Трампа, уход Владимира Путина после передачи власти преемнику, десант российских военных вирусологов в Белоруссию, вторжение России на Украину и в Прибалтику, ядерный удар по Таллину, развал блока НАТО, аннексию северных частей Казахстана, конец пандемии в 2021 году и так далее.

Вокруг коронавируса строится не менее увлекательный инсайд Соловья, о том что лекарство от COVID уже изобретено и способно избавить человека от симптомов болезни всего за два дня. Но увы, по словам профессора, доступно секретное чудо-средство только кремлевским элитам.

Несбывшиеся прогнозы, впрочем, никак не мешают Валерию Соловью продавать курсы, онлайн-трансляции и проводить закрытые платные лекции. И если история о местах силы, зычные интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, либо возбужденная ненависть и вражда отправят уважаемого профессора в места не столь отдаленные, его заливистых трелей определенно будет не хватать.