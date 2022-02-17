В Кремле исключили обращение России к Западу за извинениями на фоне фейков о «вторжении»

Россия не будет требовать публичных извинений за дезинформацию западных СМИ о «вторжении» на Украину. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он выразил надежду, что после того, как вторжение не состоялось, читатели иностранных изданий поймут: их заявления ничего не стоят. Представители многих западных стран в последнее время ведут информационную агрессию против России, посетовал представитель Кремля.

«Россия не планирует судебных исков к изданиям, написавшим о вторжении РФ на Украину, но читатели должны понять, чего стоит их информация», — отметил Песков в ходе брифинга.

Американские политики и британские СМИ недавно сообщили, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля. Этого не произошло, и некоторым изданиям пришлось исправлять публикации.