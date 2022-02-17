Глава Минобрнауки Фальков сообщил о начале приемной кампании в российских вузах с 20 июня

Приемная кампания в российских вузах начнется с 20 июня и продлится до августа текущего года, заявил глава Министерства образования и науки РФ Валерий Фальков.

Министр сообщил, что абитуриенты смогут оставить заявку для поступления лично или онлайн. Отправить пакет документов можно будет через сервис «Поступление в вуз онлайн», по электронной почте или через информационную систему вуза.

«Приемная кампания будет так же проходить (как и в прошлом году) — это июнь, июль, август, начиная с 20 июня», — передает слова Валерия Фалькина РИА Новости.

Через сервис «Поступление в вуз онлайн» будущие студенты смогут пройти профориентацию. Также портал предоставит допуск к материалам для подготовки к экзаменам. Министр отметил, что российские университеты уже адаптированы к условиям текущей эпидемиологической ситуации.