Президент IIHF Люк Тардифф подтвердил проведение МЧМ летом 2022 года

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардифф официально подтвердил информацию о том, что отмененный Молодежный чемпионат мира пройдет в августе 2022 года.

На данный момент IIHF пытается договориться с канадским здравоохранением о смягчении антиковидных правил. На МЧМ, который начался в Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря прошлого года, была зафиксирована вспышка коронавируса сразу в нескольких сборных. Международная федерация хоккея уже прорабатывает вопрос с властями Канады о возможности организации турнира в стране.

«Это будет в середине августа где-то на западе Канады. Это будет турнир с нуля, мы начнем все заново. Возрастной ценз остается прежним — 15 марта мы завершим переговоры со всеми участниками. Пока решаем вопросы по организации и размещению», — заявил француз

Ранее мужская сборная России по хоккею вышла в полуфинал 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова в четвертьфинале одолели команду Дании со счетом 3:1.