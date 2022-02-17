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Президент IIHF Люк Тардифф подтвердил проведение МЧМ летом 2022 года

Спорт
Президент IIHF Люк Тардифф подтвердил проведение МЧМ летом 2022 года

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардифф официально подтвердил информацию о том, что отмененный Молодежный чемпионат мира пройдет в августе 2022 года.

На данный момент IIHF пытается договориться с канадским здравоохранением о смягчении антиковидных правил. На МЧМ, который начался в Эдмонтоне и Ред-Дире в конце декабря прошлого года, была зафиксирована вспышка коронавируса сразу в нескольких сборных. Международная федерация хоккея уже прорабатывает вопрос с властями Канады о возможности организации турнира в стране.

«Это будет в середине августа где-то на западе Канады. Это будет турнир с нуля, мы начнем все заново. Возрастной ценз остается прежним — 15 марта мы завершим переговоры со всеми участниками. Пока решаем вопросы по организации и размещению», — заявил француз

Ранее мужская сборная России по хоккею вышла в полуфинал 24-х зимних Олимпийских игр в Пекине. Подопечные Алексея Жамнова в четвертьфинале одолели команду Дании со счетом 3:1.

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