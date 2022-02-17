Лавров: Россия 17 февраля направит США письмо с реакцией на ответ по гарантиям безопасности

Москва направит Вашингтону письмо с реакций на ответ по гарантиям безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, письмо будет отправлено властям США 17 февраля. Также дипломат уточнил, что обращение в адрес Вашингтона будет опубликовано.

Как стало известно ранее, президент РФ Владимир Путин готов к проведению переговоров по гарантиям безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля добавил, что Украина является лишь частью этого вопроса.