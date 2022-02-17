Захарова ответила на новость Politico о «вторжении» РФ цитатой из «Женитьбы Бальзаминова»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила фильм «Женитьба Бальзаминова» на фоне новостей издания Politico о подготовке «вторжения» РФ на Украину после 20 февраля.

Американские журналисты до этого сообщили, что информацию о «нападении» на Киев 16 февраля распространяли, чтобы отвлечь внимание от ключевых событий, которые должны произойти после 20 февраля.

«Немного похоже на "Женитьбу Бальзаминова" Островского: "Говорят, какая-то комета или планида идет!

Так ученые смотрели на небо в метроскоп и подсчитали все точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет"», — иронично отметила Захарова в Telegram-канале.

Западные страны продолжают нагнетать ситуацию вокруг Украины и заявлять о скором «нападении» Москвы на Киев. Российские представители неоднократно опровергали эту информацию, отмечая, что у Кремля нет планов по проявлению агрессии против других стран.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден до этого заявлял, что Россия «вторгнется» на территорию Украины 16 февраля. Об этом хозяин Белого дома сообщил во время беседы со своими западными коллегами. Слова политика также передало издание Politico.