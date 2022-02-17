Математик Боровков спрогнозировал шестую волну COVID-19 в России в начале лета

Пятая волна коронавируса, которая сейчас идет в России, вряд ли будет последней, считает математик Алексей Боровков.

Шестая волна COVID-19 может начаться в стране в июне. Причиной тому станет старт сезона отпусков, заявил руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию коронавируса.

«До лета коронавирус точно не отступит, он будет медленно отступать», — сказал Боровков в комментарии РИА Новости.

Массовая вакцинация остается главным способом борьбы с пандемией. Минздрав РФ зарегистрировал шесть препаратов против коронавируса, среди которых «Спутник V», «Спутник М», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».