Разведка ДНР сообщила о возможной эвакуации офиса Зеленского и Верховной рады во Львов

Киевские власти ведут подготовку к эвакуации офиса президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады во Львов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

По его словам, соответствующую информацию получила агентурная разведка. Из Киева во Львов планируется переместить не только офис президента и парламент, но и Совет национальной безопасности и обороны, а также другие министерства и ведомства, пояснил представитель ДНР.

«Эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов», — сказал Никитин.

Как стало известно ранее, Госдеп США высказался о последствиях в случае признания Россией республик Донбасса. Это подорвет суверенитет Украины, отметил госсекретарь Энтони Блинкен.