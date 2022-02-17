Франция спешно покидает Мали из-за российского присутствия

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о «скоординированном» выходе из Мали совместно с партнерами по антитеррористической миссии «Такуба» и Канадой. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце.

Причиной, со слов французского лидера, стало сотрудничество Мали с Россией и несговорчивость новых властей.

«Из-за многочисленных препятствий со стороны переходных властей Мали Канада и европейские государства, действующие в рамках операции "Бархан" и в составе оперативной группы "Такуба", считают, что политические, оперативные и правовые условия более не способствуют эффективному продолжению их нынешней военной деятельности в рамках борьбы с терроризмом в Мали, и поэтому решили начать скоординированный вывод своих соответствующих военных средств, предназначенных для этих операций», — сообщается в заявлении.

Федеральное агентство новостей /

Отношения Парижа и Бамако обострились на фоне неспособности Франции выполнить взятые на себя обязательства по устранению угрозы радикальных исламистов в Мали. Правительство Бамако было вынуждено искать новых партнеров для обеспечения собственной безопасности.

Так, в страну были приглашены российские военные инструкторы, которых в западных СМИ принято причислять к «ЧВК Вагнера». Их появление в Мали вызвало «у некоторых европейских стран» тревогу. И теперь европейские партнеры спешно покидают территорию Мали, заявив, что причиной тому является российское присутствие, несовместимое с их миссией, и невозможность договориться с новым руководством страны.