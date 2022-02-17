Серебряная медалистка Ирина Казакевич участвовала в эстафете ОИ в день похорон отца

Биатлонистка Ирина Казакевич, которая выиграла серебро в эстафете 4х6 км на Олимпиаде, приняла участие в гонке в день похорон отца.

Об этом рассказала мать спортсменки. По ее словам, Казакевич находилась в тот день в тяжелом состоянии. Несмотря на это, биатлонистка смогла успешно пройти гонку и завоевала серебряную медаль.

«Я очень счастлива, что моя любимая доченька стала серебряным призером Олимпиады. Эту гонку она посвятила папе, в среду были его похороны. Ей было тяжело, но она смогла справиться», — рассказала мать спортсменки корреспонденту телеканала «Матч ТВ».

Вместе с Казакевич в эстафетной гонке на Олимпиаде принимали участие Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина. Лидерами стали биатлонистки из Швеции.