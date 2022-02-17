Еще 74 пациента с COVID-19 скончались в Петербурге

Почти месяц показатель смертности от коронавируса в Санкт-Петербурге сохраняется на высоком уровне. Оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 опубликовал актуальную статистику на 17 февраля.

Эпидемиологическая обстановка в Северной столице остается критической. Уровень прироста заболевших сохраняется высоким на протяжении последних нескольких недель. За последние сутки в городе было зафиксировано 16 595 новых случаев заражения.

Еще 74 петербуржца не смогли справиться с заболеванием. Показатель смертности почти месяц также сохраняется на высоком уровне и с 21 января не опускался ниже отметки в 50 случаев. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерло более 31 тыс. человек.

Показатель заболеваемости в Петербурге растет, а уровень смертности не уменьшается. Количество ежедневных госпитализаций исчисляется сотнями. Введенная губернатором города Александром Бегловым жесткая ограничительная политика против распространения коронавируса в регионе не принесла эффективных результатов.