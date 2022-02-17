Суд заменил условный срок на реальный отцу экс-директора ФБК Жданову

Отец экс-директора ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) получил три года лишения свободы. Такое решение принял суд Нарьян-Мара, который заменил Жданову условное наказание на реальное.

Напомним, что Юрий Жданов обвиняется в служебном подлоге и мошенничестве. По данным следствия, он воспользовался положением и поспособствовал незаконному выделению квартиры для своей коллеги.

Приговор огласили 19 декабря прошлого года. После заседания отец экс-директора ФБК отправился в Нижний Новгород, где был задержан за нарушение меры пресечения. В связи с этим условный срок был заменен на реальный. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России