Баранец ответил на заявление Пентагона об «опасных маневрах» ВВС РФ в Средиземном море

Обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец назвал ложью заявление министерства обороны США об опасных сближениях российских и американских истребителей в Средиземном море. По его мнению, в Пентагоне намеренно преувеличили инцидент, чтобы гармонично вписать его в общую концепцию информационной войны Запада против РФ.

Отметим, претензии в адрес российских летчиков Вашингтон озвучил только спустя несколько дней после происшествий. Всего их, по данным The Wall Street Journal, было три в период с 11 по 12 февраля. Якобы истребители Су-35 пресекли траекторию полета американских самолетов-разведчиков P-8A. А один и вовсе сманеврировал на расстоянии около 1,5 метра.

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Собеседник «Политики Сегодня» заявил, что на сегодняшний день в мире нет правил, в которых были бы прописаны конкретные цифры «безопасного расстояния». Это понятие Баранец назвал «резиновым».

«Когда надо сделать какую-то ложь политическую, можно и 50 сантиметров написать. Да и кто это сказал, что на 1,5 метра? Они что там рулеткой замеряли что ли? Просто они не ждали нашей такой реакции, не ждали, что мы будем так плотно их корабли обрабатывать и летать близко к их самолетам. Все это их раздражает. Мы должны привыкать к таким претензиям», — резюмировал полковник в отставке.

ПолитРоссия /

В Пентагоне тем временем заявили, что уже выразили «обеспокоенность» российским официальным лицам по поводу маневров истребителей ВВС РФ. Подобные жалобы, как отметил Баранец, поступают из США регулярно и зачастую необоснованно.

«Эти американские стоны по поводу того, что российская авиация ведет себя неподобающим образом — это ритуальная песня США. Где бы не появились наши самолеты, все равно они летают не так: неправильно, непрофессионально, приближаются на опасное расстояние», — заключил эксперт.

Официальных комментариев по поводу инцидентов в Средиземном море со стороны российского Минобороны пока не поступало.