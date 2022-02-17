Поздняков заявил, что итоги командного турнира фигуристов на ОИ не подлежат пересмотру

Результаты командного турнира ОИ-2022 не должны пересматриваться. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

После скандала с сомнительным результатом допинг-теста Камилы Валиевой российских фигуристов не наградили по итогам командного турнира по фигурному катанию. Позже появилась информация, согласно которой результаты соревнований могут быть пересмотрены.

Ситуацию прокомментировал Станислав Поздняков. По словам главы ОКР, итоги командного турнира не могут быть пересмотрены. Это возможно только в ситуации, если бы предполагаемое нарушение было совершено во время Игр (проба Валиевой датирована 25 декабря).

«Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS (Спортивный арбитражный суд), если потребуется», — подчеркнул Поздняков.

Российские фигуристы выиграли золото в командном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине. 17 февраля состоится произвольная программа по одиночному фигурному катанию. Камила Валиева примет участие в соревнованиях.