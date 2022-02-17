Королева Великобритании Елизавета II призналась, что у нее отказывают ноги

Королева Великобритании Елизавета II на встрече в Виндзорском замке пожаловалась, что ей сложно передвигаться из-за проблем с ногами.

О своем здоровье 95-летняя королева рассказала во время визита главы секретариата Минобороны генерал-майора Элдона Миллара и его предшественника контр-адмирала Джеймса Маклеода. Военачальники поинтересовались самочувствием монарха во время аудиенции.

«Ну, как видите, я не могу двигаться», — призналась Елизавета II, сжимая трость.

При этом монаршая особа выглядит бодро и продолжает проводить официальные приемы, пишет The New York Times. Однако королеве стало сложно передвигаться даже с тростью. Медики уверены, что причина в возрастных изменениях, из-за которых возникла скованность в движениях.

Недавно Елизавета II отметила 70-й юбилей восхождения на престол. В прошлом году в апреле королева потеряла любимого мужа, который не дожил до 100-летнего юбилея несколько месяцев.

Престолонаследником после Елизаветы II будет принц Чарльз, а его супруга, герцогиня Корнуольская Камилла, станет королевой-консортом.