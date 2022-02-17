«Пожали плечами». Западные СМИ поразились равнодушной реакции украинцев на День единения

Западные СМИ не оценили празднования на Украине Дня единения, которое состоялось 16 февраля на фоне слухов о якобы готовящемся «вторжении» России. По их мнению, торжество получилось очень «вялым», поскольку ни одно из мероприятий не привлекло более нескольких сотен человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram поздравление по случаю Дня единения. По его словам, этот праздник призван консолидировать украинское общество и укрепить его устойчивость «в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание».

«С Днем единства, сине-желтые! Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — заявил Зеленский.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Согласно его указу, 16 февраля на сооружениях во всех населенных пунктах развернули флаг Украины, а в 10:00 по местному времени прозвучал гимн страны. В ряде школ учеников попросили нарядиться в вышиванки. Сам же Зеленский поднял национальные знамена в киевском аэропорту «Борисполь».

Кроме того, в соцсетях запустили флешмоб, в рамках которого нужно было сделать фото с флагом Украины с тегом «UAразом», а затем передать это задание другому человеку.

Впрочем, американский журнал Foreign Policy обратил внимание, что патриотическая идея Зеленского «вызвала мало энтузиазма» среди украинцев. Утром 16 февраля в центре Киева собралось всего лишь 100 человек, которые передавали по кругу плакаты ручной работы с надписями: «Единство — это сила» и «Единство — это мир».

twitter.com /

«Вместо этого инициативу встретили "коллективным пожиманием плечами", каким сопровождались и сведения об "угрозе войны"», — говорится в статье.

Схожей оценкой поделилось и британское издание The Guardian:

«В Киеве на призывы президента отреагировали вяло, на столичной площади Независимости журналистов было едва ли не больше, чем остальных».

В свою очередь Politico удивилось равнодушной реакции местных жителей на предупреждения Запада о «неизбежном» нападении со стороны России. Многие украинцы просто «пожали плечами» и занялись своими обычными делами.

«Помимо торжественных мероприятий, в которых приняли участие президент и западные послы, это был "вполне обычный день" в Киеве. По словам одного из жителей Одессы, приехавшего в столицу к друзьям, помимо флагов город мало чем отличался от обычного состояния», — подчеркнули авторы статьи.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

По оценке The Washington Post, жители Украины встретили День единения «солидарностью, апатией и несколькими песнями».

«Площадь Независимости в Киеве <…> была задрапирована огромным украинским флагом. Но пространство было пустым, за исключением одной группы у входа в метро, собравшейся вокруг портативного динамика», — сообщили в газете.

При этом украинское издание «Страна.ua» посчитало, что хотя сама украинская власть не верит в возможность российского вторжения, она будет продолжать «пиариться» на провальной информационной кампании, запущенной США и Великобританией осенью прошлого года. Именно с этой целью Зеленский и учредил новый праздник.

«И такого пиара будет, скорее всего, еще больше — как на Западе, так и в Украине, власти которой будут использовать это для повышения рейтинга Зеленского. То есть тема "вторжения" хоть и начала выдыхаться, но еще будет будоражить ситуацию вокруг Украины и внутри страны», — убеждены эксперты.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден на переговорах с лидерами западных стран, ЕС и НАТО озвучил точную дату «вторжения» РФ на Украину — 16 февраля. По его мнению, непосредственному наступлению будет предшествовать якобы «шквал ракетных ударов и кибератаки». Однако российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не собирается ни на кого нападать и перемещает войска в пределах своей территории.