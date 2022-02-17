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«Пожали плечами». Западные СМИ поразились равнодушной реакции украинцев на День единения

Ближнее зарубежье
«Пожали плечами». Западные СМИ поразились равнодушной реакции украинцев на День единения

Западные СМИ не оценили празднования на Украине Дня единения, которое состоялось 16 февраля на фоне слухов о якобы готовящемся «вторжении» России. По их мнению, торжество получилось очень «вялым», поскольку ни одно из мероприятий не привлекло более нескольких сотен человек.  

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Instagram поздравление по случаю Дня единения. По его словам, этот праздник призван консолидировать украинское общество и укрепить его устойчивость «в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание».

«С Днем единства, сине-желтые! Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — заявил Зеленский.

«Пожали плечами». Западные СМИ поразились равнодушной реакции украинцев на День единения
president.gov.ua  / Офіс Президента України

Согласно его указу, 16 февраля на сооружениях во всех населенных пунктах развернули флаг Украины, а в 10:00 по местному времени прозвучал гимн страны. В ряде школ учеников попросили нарядиться в вышиванки. Сам же Зеленский поднял национальные знамена в киевском аэропорту «Борисполь».

Кроме того, в соцсетях запустили флешмоб, в рамках которого нужно было сделать фото с флагом Украины с тегом «UAразом», а затем передать это задание другому человеку.

Впрочем, американский журнал Foreign Policy обратил внимание, что патриотическая идея Зеленского «вызвала мало энтузиазма» среди украинцев. Утром 16 февраля в центре Киева собралось всего лишь 100 человек, которые передавали по кругу плакаты ручной работы с надписями: «Единство — это сила» и «Единство — это мир».

«Пожали плечами». Западные СМИ поразились равнодушной реакции украинцев на День единения
twitter.com  / 

«Вместо этого инициативу встретили "коллективным пожиманием плечами", каким сопровождались и сведения об "угрозе войны"», — говорится в статье.

Схожей оценкой поделилось и британское издание The Guardian:

«В Киеве на призывы президента отреагировали вяло, на столичной площади Независимости журналистов было едва ли не больше, чем остальных».

В свою очередь Politico удивилось равнодушной реакции местных жителей на предупреждения Запада о «неизбежном» нападении со стороны России. Многие украинцы просто «пожали плечами» и занялись своими обычными делами.

«Помимо торжественных мероприятий, в которых приняли участие президент и западные послы, это был "вполне обычный день" в Киеве. По словам одного из жителей Одессы, приехавшего в столицу к друзьям, помимо флагов город мало чем отличался от обычного состояния», — подчеркнули авторы статьи.

«Пожали плечами». Западные СМИ поразились равнодушной реакции украинцев на День единения
Федеральное агентство новостей  / Сергей Петров

По оценке The Washington Post, жители Украины встретили День единения «солидарностью, апатией и несколькими песнями».

«Площадь Независимости в Киеве <…> была задрапирована огромным украинским флагом. Но пространство было пустым, за исключением одной группы у входа в метро, собравшейся вокруг портативного динамика», — сообщили в газете.

При этом украинское издание «Страна.ua» посчитало, что хотя сама украинская власть не верит в возможность российского вторжения, она будет продолжать «пиариться» на провальной информационной кампании, запущенной США и Великобританией осенью прошлого года. Именно с этой целью Зеленский и учредил новый праздник.

«И такого пиара будет, скорее всего, еще больше — как на Западе, так и в Украине, власти которой будут использовать это для повышения рейтинга Зеленского. То есть тема "вторжения" хоть и начала выдыхаться, но еще будет будоражить ситуацию вокруг Украины и внутри страны», — убеждены эксперты.

Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден на переговорах с лидерами западных стран, ЕС и НАТО озвучил точную дату «вторжения» РФ на Украину — 16 февраля. По его мнению, непосредственному наступлению будет предшествовать якобы «шквал ракетных ударов и кибератаки». Однако российские власти неоднократно подчеркивали, что страна не собирается ни на кого нападать и перемещает войска в пределах своей территории.

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