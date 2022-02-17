Лукашенко пообещал Западу стать вечным президентом, если продолжатся атаки на Белоруссию

Глава Республики Белорусь Александр Лукашенко может стать «вечным президентом». С такой «угрозой» выступил сам политик.

Он пообещал навсегда остаться на посту, если страны Запада не перестанут атаковать и «переворачивать» Белоруссию. Свою позицию Александр Лукашенко озвучил на встрече с журналистами после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский.

Президент Белоруссии 18 февраля приедет в РФ. Он встретится в Кремле с коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудят отношения между Москвой и Минском и актуальные вопросы европейской безопасности.