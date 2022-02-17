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Лукашенко пообещал Западу стать вечным президентом, если продолжатся атаки на Белоруссию

Политика
Лукашенко пообещал Западу стать вечным президентом, если продолжатся атаки на Белоруссию

Глава Республики Белорусь Александр Лукашенко может стать «вечным президентом». С такой «угрозой» выступил сам политик.

Он пообещал навсегда остаться на посту, если страны Запада не перестанут атаковать и «переворачивать» Белоруссию. Свою позицию Александр Лукашенко озвучил на встрече с журналистами после ознакомления с ходом белорусско-российских учений «Союзная решимость — 2022» на полигоне Осиповичский.

Президент Белоруссии 18 февраля приедет в РФ. Он встретится в Кремле с коллегой Владимиром Путиным. Лидеры обсудят отношения между Москвой и Минском и актуальные вопросы европейской безопасности.

#белоруссия #президент #лукашенко