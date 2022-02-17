ОКР потребовал от МОК провести церемонию награждения российских фигуристов

Олимпийский комитет России (ОКР) написал соответствующе письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой провести церемонию награждения победителей и призеров в командных соревнованиях по фигурному катанию, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева, завоевавшая золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию, была заподозрена в употреблении запрещенных препаратов. Предполагается, что в крови спортсменки был найден триметазидин. Данное вещество не может способствовать улучшению спортивных результатов. Позже Валиева была допущена к индивидуальному турниру благодаря решению Спортивного арбитражного суда (CAS). Однако, несмотря на это, МОК отказался проводить церемонию победителей и призеров командных соревнований по фигурному катанию.

«ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и представителей других стран», — приводит слова Олега Матыцина «Россия-24».

Камила Валиева уверенно лидирует после короткой программы в женском одиночном турнире по фигурному катанию. Спортсменка набрала 82,16 балла. Произвольная программа состоится сегодня, 17 февраля.