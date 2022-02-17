Камила Валиева исполнит три квада и тройной аксель в произвольной программе на ОИ в Пекине

Стал известен контент, который фигуристки заявили на произвольную программу на Олимпиаде в Пекине. Камила Валиева готовится исполнить три квада и тройной аксель.

Идущая следом за Валиевой по итогам короткой программы фигуристка Анна Щербакова будет исполнять два четверных флипа (сольно и в каскаде). Александра Трусова, занимающая промежуточную четвертую строчку, совершит пять квадов, сообщает телеканал «Матч ТВ».

Произвольная программа в женском фигурном катании на 24-х зимних Олимпийских играх в Пекине пройдет сегодня 17 февраля. Первые фигуристки появятся на льду уже в 13:30 по московскому времени.