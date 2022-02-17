Диетолог Соломатина перечислила эффективные методы борьбы с жиром на животе

Упражнения на пресс являются бесполезными в борьбе с жиром на животе, заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист отметила, что упражнения для прокачки мышц брюшной полости приносят определенную пользу, но избавиться от жировой прослойки не помогут. Для уменьшения живота необходимо скорректировать рацион питания. Также важно переключиться на аэробные нагрузки, такие как ходьба или плавание. Диетолог добавила, что в первую очередь необходимо выявить причину появления жира на животе.

«Возможно, что это так называемый метаболический синдром либо инсулинорезистентность. Важно, у кого наблюдается жир на животе: у мужчины или у женщины», — передает слова Соломатиной «Москва 24».

Одной из причин набора лишнего веса является недосып, передает телеканал «360». Врач Соломатина отметила, что дефицит сна может привести к накапливанию гормона стресса, что и провоцирует переедание.