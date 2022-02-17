Аналитик Чэн Хунган указал на моральное падение США после сообщений о российском «вторжении»

Власти США хотят «слепить» из России образ опасного врага. В этом убежден старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэн Хунган.

В комментарии РИА Новости эксперт рассказал о целях сообщения США по «вторжению» России на Украину. В случае принятия всеми мировыми странами РФ в качестве «агрессора», Вашингтон сможет манипулировать безопасностью Европы и подчинит себе стратегические инструменты.

Действия Соединенных Штатов на международной арене говорят о моральном падении американской администрации, указал аналитик.

«Бесспорным фактом является то, что западные СМИ всячески раздувают "вторжение" России на Украину и что движущей силой этой паники являются США. Официальные лица США продолжают фабриковать и распространять ложь о "вторжении" России на Украину, используя это как повод для непрерывного усиления вмешательства Вашингтона в ситуацию в Европе, что в полной мере доказывает моральное и политическое падение нынешней администрации США, а также демонстрирует уродливое лицо политики гегемонии и грубой силы», — подытожил эксперт.

Несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений, Запад продолжает использовать тему «вторжения». Теперь, по данным Politico, «нападение» может произойти после 20 февраля.