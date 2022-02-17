Бывшему вице-мэру Челябинска Репринцеву грозит до 4 лет колонии за превышение полномочий

Правоохранители завершили расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий против бывшего начальника комитета градостроительства и архитектуры Челябинска Сергея Репринцева. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в сентябре 2019 года обвиняемый дал разрешение на ввод в эксплуатацию здания ТРК на улице Ворошилова без необходимой проверки стройплощадки и относящихся к проекту документов. Стоимость земли, которая находилась в собственности государства, составляла более 19 млн рублей. Предприниматели успели подать документы на оформление участка, однако преступление предотвратили сотрудники ФСБ.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Центральный суд Челябинска. Экс-чиновнику Репринцеву грозит наказание в виде принудительных работ или лишения свободы сроком до четырех лет.