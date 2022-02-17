Федеральная антимонопольная служба проверит стоимость теплоснабжения для граждан

Количество жалоб от россиян на повышенные суммы в платежках за отопление выросло. ФАС проверит все сообщения, чтобы исключить возможные нарушения антимонопольного законодательства, пишет РБК.

Прокуратура в Оренбургской области изучает обоснованность подорожания тарифов на отопление. Надзорное ведомство организовало горячую линию для приема звонков от граждан. В городской компании «Энергосбыт Плюс» отметили, что новая система оплаты тепла «предполагает самые высокие цифры в квитанциях за январь и февраль». Повышением цен на тепло в январе рассматривала также прокуратура Татарстана — недовольство высказывали жители Набережных Челнов.

В ФАС напомнили, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги рассчитывают и утверждают региональные органы власти. Все жалобы на неправильные или завышенные расчеты можно направлять в Государственную жилищную инспекцию.