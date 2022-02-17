Врач-пульмонолог Белоглазова предупредила об опасности курения при ОРВИ

Курение при ОРВИ затягивает процесс выздоровления. Однако при этом простудные заболевания снижают тягу к такой привычке. Простуда — это подходящее время, чтобы отказаться от сигарет.

При ОРВИ важно сразу начать лечение, чтобы снизить вероятность повреждения легких, отметила врач-пульмонолог Ирина Белоглазова. Курение способствует развитию хронической обструктивной болезни легких и онкологических заболеваний бронхо-легочной системы, добавила собеседница РИА Новости.

«А при ОРЗ тем более нежелательно курить, потому что вирус поражает дыхательные пути — от носовой полости и до легких», — разъяснила врач.

При таких заболеваниях негативный эффект на легкие как минимум удваивается. Вирусная инфекция в совокупности с курением способна спровоцировать специфические болезни легких. К тому же табакокурение опасно и тем, что вызывает рак, отмечает телеканал «360». Поэтому от этой привычки стоит попробовать отказаться.