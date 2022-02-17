Президент России Владимир Путин имеет все шансы изменить на мировой арене тенденцию, сложившуюся после холодной войны. Таким мнением поделился журналист Эмброуз Эванс-Притчард.

Как утверждает автор Telegraph, российская сторона побеждает в схватке с Западом. Социально-экономическая система РФ превосходит зарубежную. Если иностранные государства «разбрасывают деньги с вертолетов», то банковская система РФ чиста, а госдолг страны продолжает сокращаться.

Эванс-Притчард убежден, что западные санкции против Москвы не смогут пошатнуть эту стабильность. Страны Евросоюза и США продолжают грозиться антироссийскими ограничениями в случае «нападения» на Украину. В Кремле неоднократно отвергали голословные заявления о «вторжении» и подчеркивали, что Москва не занимается планированием подобных действий.