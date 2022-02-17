«Большой любитель женщин». Спикер парламента Словакии Коллар ждет 12-го ребенка

Председатель Национального совета Словакии, лидер движения «Мы — семья» 56-летний Борис Коллар по иронии судьбы прославился на родине не своими политическими достижениями, а как «большой любитель женщин». Местная газета Pluska сообщила, что спикер парламента вскоре станет отцом в двенадцатый раз.

Он ждет ребенка от гражданской супруги Барборы Рихтеровой, которая в 2012 году уже родила ему сына Артура. Правда, за прошедшие десять лет пара пережила расставание, а Коллар успел стать отцом для троих детей от других женщин. Еще пять наследников у «семьянина» появились на свет до знакомства с возлюбленной.

Первые слухи об интересном положении Рихтеровой в Словакии появились еще в октябре прошлого года. К тому моменту пара уже несколько лет как воссоединилась. Но председатель парламента решительно опроверг сообщения о беременности, назвав это «измышлениями» СМИ. И лишь накануне признался прессе:

«Да, это правда. Сейчас 16-я неделя [беременности]».

Global Look Press / Ondrej Deml/CTK

Несмотря на столь необычный подход к вопросу отношений, лидеру «Мы — семья» зачастую удается держать свою личную жизнь в тайне. В Сети практически отсутствуют сведения о его бывших женах и детях, а местным журналистам лишь иногда удавалось запечатлеть спикера парламента в компании «прекрасных дам». При этом сам Коллар еще в 2019 году заявил журналистам, что рождение детей для него «более естественно, чем новые туфли».

В начале 2000-х глава парламента долгое время был в официальном браке с моделью Андрэей Херинговой. И пока она остается единственной женщиной, от которой у Коллара родилось двое детей — дочь Сара-Зои и сын Борис-младший.

Борис Коллар был избран на пост спикера Национальной рады в марте 2020 года. За его кандидатуру проголосовали 106 депутатов из 150.