Шесть человек пострадали в аварии с машиной скорой помощи и легковушкой в Алтайском крае

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи и легковушки случилось на Чуйском тракте в Алтайском крае. В результате пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

Инцидент произошел на 333-м километре трассы в Зональном районе. По предварительной информации, водитель за рулем служебного транспорта выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с Volkswagen Caddy. Шесть граждан получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. В ликвидации последствий аварии были задействованы 23 специалиста и восемь единиц техники.