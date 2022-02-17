Журналисты Politico поделились новой датой «вторжения» России на Украину

Россия может «вторгнуться» на Украину после 20 февраля. Новой датой «нападения» поделились журналисты американского издания Politico.

Как утверждают СМИ, 20 февраля является важной датой на международной арене. В этот день завершается Мюнхенская конференция и зимние Олимпийские игры в Пекине. В издании процитировали аналитиков, которые считают предыдущую дату «вторжения» переоцененной.

«Перспектива российского вторжения в Украину 16 февраля всегда переоценивалась. Временные рамки, за которыми действительно стоит следить, — это то, что произойдет вскоре после 20 февраля. Аналитики сообщили нам, что одержимость 16 февраля отвлекла внимание от реальных ключевых дат», — говорится в материале Politico.

Западные страны не в первый раз прогнозируют российское «нападение» на Украину. В МИД РФ с иронией отнеслись к таким анонсам и попросили представить все расписание.