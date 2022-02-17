Российских фигуристов не будут награждать за командный турнир на Играх в Пекине

Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Эмма Терхо заявила, что в настоящий момент проведение медальной церемонии по итогу командных соревнований фигуристов на ОИ-2022 не представляется возможным.

Терхо объяснила, что это связано с продолжением разбирательств по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, подозреваемой в употреблении допинга. Пока все юридические аспекты не будут урегулированы, награждение не состоится.

«В настоящий момент разбирательство по делу не закончено. Мы понимаем, что провести сейчас церемонию награждения не представляется возможным. Мы остаемся на связи со спортсменами, обсуждаем все варианты и проводим консультации», — заявила представитель МОК.

Информация о якобы сомнительной допинг-пробе Камилы Валиевой появилась сразу после победы российских фигуристов в командных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине 7 февраля. На следующий день должна была состояться торжественная церемония вручения медалей, но ее перенесли на неопределенный срок.