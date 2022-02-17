Любови Соболь снова придется ответить перед Пригожиным в суде

Компания «Конкорд» готовит иск к блогеру Любови Соболь1, которая находится в списке террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Причиной стало распространение порочащих сведений о предпринимателе Евгении Пригожине.

Соболь выпустила на YouTube-канале «Навальный LIVE» очередное видео 7 февраля. В нем блогер распространила недостоверную информацию о Пригожине и утверждала, что бизнесмен якобы связан с лидером «Ленинграда» Сергеем Шнуровым.

«На наш взгляд, за каждый противоправный поступок человек должен отвечать по закону, и выражаем надежду, что вновь подтвердим неправомерность действий Соболь в суде», — сообщила пресс-служба «Конкорда».

Теперь Соболь придется ответить перед Пригожиным в суде. Юристы намерены добиться взыскания денежных средств с блогера и привлечь ее к уголовной ответственности.

В начале февраля Соболь проиграла суд по еще одному иску Пригожина. Симоновский районный суд Москвы встал на сторону бизнесмена, который высказал претензию касательно распространения несоответствующей действительности информации.

1 Внесена Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму