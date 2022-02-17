Комментаторы Wall Street Journal указали на сфабрикованную пропаганду США против России

США причастны к раскачке ситуации вокруг Украины. К такому выводу пришли читатели американской газеты The Wall Street Journal.

Пользователи обратили внимание, что западные политики осознанно формируют истерические настроения из-за «российского вторжения», которое не началось. Так они пытаются перетянуть внимание с внутренних проблем США и сделать их менее заметными.

«Наша нынешняя администрация делает вид, что ее беспокоит украинско-российская граница, а не граница Техаса и Мексики; и заботится о защите украинцев. И все же ничего не делает для защиты американцев от неизвестных, не имеющих документов, непривитых десятков тысяч людей, наводняющих нашу границу и прибывающих самолетами и автобусами в наши города глубокой ночью за счет налогоплательщиков», — возмутился один из читателей.

Другой юзер пошутил, что нападение все-таки было, но на него никто не пришел. Он назвал это ремейком картины «Русские идут».

«Полностью сфабрикованная пропаганда, вся кампания. Просто проследите, Россия никогда никуда не вторгается, Пелоси и Сонный Джо начнут заявлять, что их угроза санкций — это то, что остановило Россию от вторжения. Сфабриковать кризис, чтобы можно было хвастаться его решением... вроде поджигателя в пожарной команде», — поставил на место политиков американский читатель.

Западные журналисты недавно заявили, что Россия «нападет» на Украину 16 февраля. Эти прогнозы не сбылись, Москва не раз заявляла, что не собирается атаковать соседнее государство.