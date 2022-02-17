«Бродит тень войны». Мирошник назвал виновных в массированном обстреле Донбасса

Активно поставляя Украине вооружение, США, Великобритания и другие страны-участницы НАТО фактически провоцируют Киев на военное разрешение конфликта в Донбассе. Результатом их действий стал массированный обстрел самопровозглашенных Луганской и Донецкой Народных Республик со стороны ВСУ утром 17 февраля. Об этом в беседе с RT заявил советник главы ЛНР Родион Мирошник.

«В головах людей, которые получили тонны вооружения, у них сейчас бродит тень войны, которую они хотят активно использовать и воплотить в жизнь», — отметил Мирошник.

Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что утром 17 февраля украинские силовики открыли огонь по пяти населенным пунктам. Под обстрел попали Веселенькое, Золотое-5, Нижнее Лозовое, Сокольники и поселок Донецкий.

president.gov.ua / Адміністрація Президента України

Позднее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко уточнил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшилась. Он призвал международных наблюдателей зафиксировать обстрелы со стороны ВСУ и принять меры для предотвращения кровопролития.

«За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта», — подчеркнул Лещенко.

Об обстрелах со стороны Украины рассказали и в ДНР. В частности, Донецкое агентство новостей со ссылкой на СЦКК заявило, что в зону поражения попали районы населенных пунктов Коминтерново, Октябрь, Новоласпа, Петровское. Применялись минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных типов, а также стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Народные новости / Андрей Тюнников

«Идет явное нагнетание ситуации и попытки угроз, попытки применения вооружения, которым радушно снабдили США, Великобритания и другие союзники украинскую сторону и, по сути дела, толкают ее на военное разрешение конфликта. Чем он закончится — я не думаю, что украинская сторона это понимает», — резюмировал Мирошник.

Ранее представители ЛНР и ДНР описали возможные сценарии наступления ВСУ в Донбассе. По их мнению, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и в направлении Дебальцево, что отрежет республики друг от друга.

На прошлой неделе издание Politico утверждало, что президент США Джо Байден озвучил точную дату «вторжения» России на Украину — 16 февраля. В ходе переговоров с лидерами западных стран, ЕС и НАТО он предупредил союзников, что непосредственному наступлению будут предшествовать якобы «шквал ракетных ударов и кибератаки». На этом фоне Вашингтон объявил об эвакуации части дипломатов из Киева и временно перевел свое посольство во Львов.

Впрочем, мнимого «вторжения» так и не случилось. На этом фоне официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией попросила западные издания в ближайшее время огласить Москве график «вторжений» вплоть до конца 2022 года. О том, как на несостоявшуюся военную интервенцию РФ отреагировали остальные российские политики, в материале «ПС».