Визит лидера Бразилии Жаира Болсонару в Россию стал частью «гамбита» президента РФ Владимира Путина. Об этом заявили журналисты The Washington Post.

США сделали две попытки отговорить Болсонару от встречи с Путиным. Однако бразильский лидер поступил иначе. Российскому лидеру понадобилась одна международная встреча, чтобы разрушить планы Запада по России. Ведь зарубежные страны стремятся изолировать Москву на мировом уровне. Глава РФ обходит такие попытки с помощью сотрудничества с государствами Латинской Америки, процитировали коллег журналисты «ПолитРоссии».

«Встреча Болсонару с Путиным станет поворотным событием для Бразилии, которая долгое время обнимала американский флаг. Теперь крупнейшая и самая влиятельная страна Латинской Америки оказалась в объятиях главного противника Соединенных Штатов – России», — рассказали авторы WP.

Владимир Путин обходит планы Запада посредством взаимодействия с Латинской Америкой. Это государства, которые находятся на большом расстоянии от привычных сфер влияния России. Тем не менее, Запад считает, что диалог Путина с лидерами латиноамериканских стран «придает легитимность» РФ. Совсем недавно глава государства пообщался с президентом Аргентины Альберто Фернандеса.