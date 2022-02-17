Женская сборная США по хоккею уступила Канаде в финале ОИ в Пекине

Женская сборная США по хоккею с минимальным счетом уступила Канаде в финале 24-х зимних Олимпийских играх. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «кленовых листьев».

За сборную Канады заброшенными шайбами отличились Мари-Филип Пулен (дубль) и Сара Нурс. В составе команды США голы забили Хилари Найт и Аманда Кессел. Стоит отметить, что Мари-Филип Пулен стала первой хоккеисткой планеты, кому удавалось забрасывать шайбы в ворота соперников на протяжении четырех финалов Олимпиад подряд. Мари-Филип Пулен была знаменосцем олимпийской сборной Канады на открытии ОИ в Пекине.

Ранее определились полуфинальные пары в мужском хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх в Пекине. Сборная Финляндии встретится с командой Словакии. Российские хоккеисты оспорят право выхода в финал ОИ со шведами. Оба полуфинальных матча пройдут в пятницу, 18 февраля.