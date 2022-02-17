Нед Прайс опроверг наличие данных о точном дне «вторжения» России на Украину

Соединенные Штаты никогда не называли точных дат возможного «вторжения» России на Украину. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Сотрудник ведомства выступал на брифинге. По его словам, американские официальные лица не говорили о сроках возможного «вторжения». Несостоявшееся «нападение» не означает, что США обладали неверными разведданными, добавил Прайс.

«В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», — сказал представитель Госдепа.

Стоит отметить, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 14 января отвечала на вопросы журналистов. В ходе мероприятия она заявила, что «вторжение» может начаться «между серединой января и серединой февраля».

Ранее некоторые западные СМИ написали статьи о возможном «вторжении» России на Украину, которое якобы могло состоятся 16 февраля. При этом информационные ресурсы ссылались на данные американской разведки.